Жители Свердловской области чаще выбирают пакеты услуг трёх федеральных операторов связи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Три федеральных оператора связи в Свердловской области – МТС, «Билайн» и «Ростелеком» – обслуживают практических весь сегмент конвергентных абонентов, доля которых приближается к 100%. Такие данные приводит информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.Речь идёт об абонентах, которые пользуются целым пакетом услуг от одного оператора. Так, согласно исследованию специалистов агентства, доля тех, кто подключен к домашнему широкополосному доступу в интернет и пользуется сотовой связью одного и того же оператора, достигла 31%. Больше всего таких пользователей у МТС (36%), второе место занимает «Билайн» – 30%, третье – «Ростелеком» вместе с Tele2 (27% на двоих).Согласно проведённому опросу среди конвергентных пользователей, в домохозяйствах, как правило, помимо широкополосного интернета и мобильной связи подключена хотя бы одна дополнительная услуга, которая не всегда входит в общий пакет. Самая распространённая среди них, и нередко всё же включённая в пакет, – это платное ТВ. Его доля среди дополнительных сервисов МТС – 88%, «Билайн» – 82%, «Ростелеком» – 81%. Вторая по популярности допуслуга – онлайн-кинотеатры (МТС – 69%, «Ростелеком» – 52%, «Билайн» – 32%).Респонденты также отметили фиксированную телефонию и другие услуги, помимо конвергентных, – например, видеонаблюдение. По количеству дополнительные услуг лидирует «Ростелеком», у которого абоненты назвали сразу четыре допсервиса. На втором месте МТС и «Билайн» – с тремя допуслугами.В исследовании принимали участие около 1200 респондентов, подтвердивших, что они одновременно пользуются фиксированной и мобильной связью.Для сбора данных применялась собственная панель TelecomDaily, система отбора в которой соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR. Максимальная погрешность измерения не превышает 5% (с доверительной вероятностью 0,95).