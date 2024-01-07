Екатеринбургский аэропорт в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта. «В праздники Кольцово обслуживал рейсы по 75 направлениям – 50 внутрироссийским и 25 международным. Наиболее загруженным днем стало 30 декабря, когда аэропорт обслужил более 100 рейсов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Аэропорт Кольцово в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период год назад.Всего в новогодние выходные из екатеринбургской авиагавани вылетело более 900 рейсов – это на 8% больше, чем в праздничный период в прошлом году. Кроме этого, в праздники через Кольцово прошло 140 тонн грузов, а также 30 тонн почтовых отправлений.