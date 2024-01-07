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Екатеринбургский аэропорт в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров
Фото: Вечерние ведомости
Аэропорт Кольцово в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период год назад.
Всего в новогодние выходные из екатеринбургской авиагавани вылетело более 900 рейсов – это на 8% больше, чем в праздничный период в прошлом году. Кроме этого, в праздники через Кольцово прошло 140 тонн грузов, а также 30 тонн почтовых отправлений.
Всего в новогодние выходные из екатеринбургской авиагавани вылетело более 900 рейсов – это на 8% больше, чем в праздничный период в прошлом году. Кроме этого, в праздники через Кольцово прошло 140 тонн грузов, а также 30 тонн почтовых отправлений.
«В праздники Кольцово обслуживал рейсы по 75 направлениям – 50 внутрироссийским и 25 международным. Наиболее загруженным днем стало 30 декабря, когда аэропорт обслужил более 100 рейсов»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта.
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