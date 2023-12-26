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На 2024 год РЭК «подарила» екатеринбуржцем рост тарифа на вывоз мусора
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Незадолго до новогодних праздников Региональная энергетическая комиссия Свердловской области решила повысить тарифы на вывоз мусора. В 2024 году жители Екатеринбурга будут платить на 60 и 43 копейки больше.
Правда, изменения в квитанциях будут заметны только с 1 июля. Первую половину 2024 года тариф удержат на прежнем уровне. Со второй же половины повысится и плата за коммунальные услуги — она вырастет на 10%.
Рост тарифов коснётся не только уральской столицы. Платить больше «по квиткам» придётся и жителям других населённых пунктов Свердловской области.
Правда, изменения в квитанциях будут заметны только с 1 июля. Первую половину 2024 года тариф удержат на прежнем уровне. Со второй же половины повысится и плата за коммунальные услуги — она вырастет на 10%.
Рост тарифов коснётся не только уральской столицы. Платить больше «по квиткам» придётся и жителям других населённых пунктов Свердловской области.
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