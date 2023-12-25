Более половины екатеринбуржцев с трудом вливаются в работу после новогодних праздников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

54% трудящихся екатеринбуржцев непросто вливаться в работу после праздников. Об этом говорится в исследовании SuperJob.Также в опросе выяснили, как именно екатеринбуржцы справляются со стрессом на работе после каникул. 22% никак не борются с постканикулярным стрессом. 10% предпочитают погружаться в работу с головой. Также каждый двадцатый работник применяет практики самовнушения и медитации.Стараются высыпаться и заниматься спортом 3% опрошенных. Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% видят решение в хорошем отдыхе на каникулах. Кто-то не нагружает себя в первые рабочие дни, а вливается в процессы постепенно (3%). 1% опрошенных предпочитают в первые рабочие дни использовать успокоительные. Еще 1% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.Только 1 из 3 работников не испытывает постканикулярный стресс. «На работе благоприятная обстановка, стресса нет»; «Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится», — так это объясняют сами екатеринбуржцы.В том, что работникам нужна адаптация после новогодних каникул, уверены 35% представителей предприятий и организаций. Однако только 1% компаний предпринимают попытки облегчить первые рабочие дни сотрудникам.