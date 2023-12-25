На ещё 12 станций вблизи Екатеринбурга можно добраться за 37 рублей в рамках единого городского тарифа электричек

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Единый городской тариф для электричек стал действовать для ещё 12 станций, находящихся вблизи Екатеринбурга, соответствующее постановление свердловского губернатора Евгения Куйвашева начало действовать с первого января. Добраться до этих станций теперь можно всего за 37 рублей, хотя ещё в прошлом году (читай буквально пару дней назад) билеты на некоторые направления доходили до 170 рублей.Новыми станциями в рамках действия тарифа стали: станция Арамиль, станция Исеть, станция Кедровка, станция Решеты, остановочный пункт 479 км, остановочный пункт Белоярская застава, остановочный пункт Бобровка, остановочный пункт Будка, остановочный пункт Верхняя Пышма. Музей, остановочный пункт Гать, остановочный пункт Мельница, остановочный пункт Липовая.В департаменте информационной политики региона отметили, что такие действия призваны встроить железнодорожные перевозки в городскую среду, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.