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В преддверии нового года в Екатеринбурге подскочили цены на топливо
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автовладельцы заявили о дефиците бензина на екатеринбургских заправках и росте цен на топливо в уральской столице в преддверии нового года.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на местного жителя, решившего заправить свою машину в минувшую пятницу. По его словам, 1 декабря топливо стоило 63 рубля за литр, через неделю его цена перевалила за 64 рубля, а 29 декабря за литр просили уже 65,37 рубля.
По данным АЗС «Лукойл», повышение цен, действительно, было. Так 92-й и 95-й за неделю подорожали на 45 копеек – до 51,20 и до 55,81 рубля соответственно.
На некоторых заправках бензина не было. Так, со слов горожанина, ему не удалось заправиться на улице Московской.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на местного жителя, решившего заправить свою машину в минувшую пятницу. По его словам, 1 декабря топливо стоило 63 рубля за литр, через неделю его цена перевалила за 64 рубля, а 29 декабря за литр просили уже 65,37 рубля.
По данным АЗС «Лукойл», повышение цен, действительно, было. Так 92-й и 95-й за неделю подорожали на 45 копеек – до 51,20 и до 55,81 рубля соответственно.
На некоторых заправках бензина не было. Так, со слов горожанина, ему не удалось заправиться на улице Московской.
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