Екатеринбургские сотрудники органов МВД получили в качестве премий от 100 до 600 тысяч рублей из-за дефицита кадров

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Работники органов полиции в Екатеринбурге получили в часть Нового года небывалые для них премии – некоторые начальствующие сотрудники получили аж до 600 тысяч рублей, сообщает ЕАН.В распоряжении агентства оказались уровни премий работников МВД – «гражданские» получили в районе 100 тысяч, рядовые и младшие начальники до 160 тысяч, начальники отделов до 230 тысяч, а начальники управлений и из замы до 600 тысяч рублей.Такие огромные денежные выплаты связаны с тем, что в Екатеринбурге кадровый дефицит сотрудников полиции. Поэтому премии, предназначавшиеся и для тех должностей, на которых сейчас нет трудоустроенных лиц, направили на выплату существующим.