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Екатеринбургские сотрудники органов МВД получили в качестве премий от 100 до 600 тысяч рублей из-за дефицита кадров
Фото: Вечерние ведомости
Работники органов полиции в Екатеринбурге получили в часть Нового года небывалые для них премии – некоторые начальствующие сотрудники получили аж до 600 тысяч рублей, сообщает ЕАН.
В распоряжении агентства оказались уровни премий работников МВД – «гражданские» получили в районе 100 тысяч, рядовые и младшие начальники до 160 тысяч, начальники отделов до 230 тысяч, а начальники управлений и из замы до 600 тысяч рублей.
Такие огромные денежные выплаты связаны с тем, что в Екатеринбурге кадровый дефицит сотрудников полиции. Поэтому премии, предназначавшиеся и для тех должностей, на которых сейчас нет трудоустроенных лиц, направили на выплату существующим.
В распоряжении агентства оказались уровни премий работников МВД – «гражданские» получили в районе 100 тысяч, рядовые и младшие начальники до 160 тысяч, начальники отделов до 230 тысяч, а начальники управлений и из замы до 600 тысяч рублей.
Такие огромные денежные выплаты связаны с тем, что в Екатеринбурге кадровый дефицит сотрудников полиции. Поэтому премии, предназначавшиеся и для тех должностей, на которых сейчас нет трудоустроенных лиц, направили на выплату существующим.
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