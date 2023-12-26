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В Екатеринбурге заработали 18 новых станций для зарядки электромобилей
Фото: пресс-служба «Россети Урал» – «Екатеринбург»
В Екатеринбурге заработали ещё 18 зарядных пунктов для электромобилей. Новые станции мощностью 150 киловатт появились во всех районах города.
По мнению директора уральский «Россетей» в Екатеринбурге Константина Кононова, создание условий для электромобилей повысит интерес горожан к новому виду транспорта и положительно скажется на экологию города.
Найти новые станции можно по следующим адресам:
– улица Белинского, рядом с домом №232;
– улица Малышева, рядом с домом №122;
– улица Билимбаевская, парковка рабом с домом №7;
– улица Крауля, рядом с домом №5, парковка с торца здания;
– проспект Космонавтов, рядом с домом №104;
– улица Щербакова, рядом с домом №76;
– проспект Космонавтов, рядом с домом №58;
– улица Победы, рядом с домом №14А;
– улица Сулимова, рядом с домом №50;
– улица Опалихинская, рядом с домом №46;
– улица Сыромолотова, рядом с домом №17;
– улица 40-летия Октября, домом №75;
– улица Репина, рядом с домом №99А;
– улица Ракетная, рядом с домом №1;
– улица Дорожная, домом №13;
– улица Щорса, рядом с домом №96;
– улица Белинского, рядом с домом №111;
– улица Пехотинцев, рядом с домом №4, корпуса 1-2;
По мнению директора уральский «Россетей» в Екатеринбурге Константина Кононова, создание условий для электромобилей повысит интерес горожан к новому виду транспорта и положительно скажется на экологию города.
Найти новые станции можно по следующим адресам:
– улица Белинского, рядом с домом №232;
– улица Малышева, рядом с домом №122;
– улица Билимбаевская, парковка рабом с домом №7;
– улица Крауля, рядом с домом №5, парковка с торца здания;
– проспект Космонавтов, рядом с домом №104;
– улица Щербакова, рядом с домом №76;
– проспект Космонавтов, рядом с домом №58;
– улица Победы, рядом с домом №14А;
– улица Сулимова, рядом с домом №50;
– улица Опалихинская, рядом с домом №46;
– улица Сыромолотова, рядом с домом №17;
– улица 40-летия Октября, домом №75;
– улица Репина, рядом с домом №99А;
– улица Ракетная, рядом с домом №1;
– улица Дорожная, домом №13;
– улица Щорса, рядом с домом №96;
– улица Белинского, рядом с домом №111;
– улица Пехотинцев, рядом с домом №4, корпуса 1-2;
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