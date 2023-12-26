В Екатеринбурге заработали 18 новых станций для зарядки электромобилей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге заработали ещё 18 зарядных пунктов для электромобилей. Новые станции мощностью 150 киловатт появились во всех районах города.По мнению директора уральский «Россетей» в Екатеринбурге Константина Кононова, создание условий для электромобилей повысит интерес горожан к новому виду транспорта и положительно скажется на экологию города.Найти новые станции можно по следующим адресам: