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Екатеринбург попал в топ-10 по количеству бронирований в отелях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург попал в десятку городов, куда туристы едут не только в командировку, но и отмечать праздники. Спрос на гостиничные номера в уральской столице в преддверии праздничных выходных вырос на 52%.
Больше всего бронирований было сделано в Москве. На российскую столицу пришлось пятая доля (20%) от всех бронирований по стране на период с 30 декабря по 8 января. На втором месте по популярности у туристов Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование (10%) по России.
За ними идут Казань (5%), Нижний Новгород (3%), а также Тула, Екатеринбург, Ярославль и Сочи с долей бронирования в 2%. Ещё по 1% досталось Самаре и Горному Сочи (Красная поляна и Эсто-Садок). Такие данные приводят аналитики сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря.
Они также отмечают, что ранее Екатеринбург отличался только деловым и событийным туризмом, когда в город приезжали ради ИННОПРОМа, Уральской ночи музыки и другого. В этом же году столица Урала поднялась с 14-ой строчки на 6-ю. По словам экспертов, это произошло благодаря активному подключению объектов к платформам для онлайн-бронирований.
Средняя стоимость бронирования в новогодние каникулы составила 6 300 рублей в сутки. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Чаще всего жильё бронируют на три дня.
Согласно данным аналитиков, 10% бронирований на новогодние каникулы приходится на сегмент загородных отелей. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории по России составляет 8 000 рублей в сутки, за год он вырос на 12%.
Больше всего бронирований было сделано в Москве. На российскую столицу пришлось пятая доля (20%) от всех бронирований по стране на период с 30 декабря по 8 января. На втором месте по популярности у туристов Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование (10%) по России.
За ними идут Казань (5%), Нижний Новгород (3%), а также Тула, Екатеринбург, Ярославль и Сочи с долей бронирования в 2%. Ещё по 1% досталось Самаре и Горному Сочи (Красная поляна и Эсто-Садок). Такие данные приводят аналитики сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря.
Они также отмечают, что ранее Екатеринбург отличался только деловым и событийным туризмом, когда в город приезжали ради ИННОПРОМа, Уральской ночи музыки и другого. В этом же году столица Урала поднялась с 14-ой строчки на 6-ю. По словам экспертов, это произошло благодаря активному подключению объектов к платформам для онлайн-бронирований.
Средняя стоимость бронирования в новогодние каникулы составила 6 300 рублей в сутки. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Чаще всего жильё бронируют на три дня.
Согласно данным аналитиков, 10% бронирований на новогодние каникулы приходится на сегмент загородных отелей. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории по России составляет 8 000 рублей в сутки, за год он вырос на 12%.
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