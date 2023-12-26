В преддверии Нового года в Екатеринбурге вырос спрос на бани и сауны

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В декабре, в преддверии празднования Нового года, в Екатеринбурге традиционно растёт интерес к баням. Однако в этом году спрос на услуги банных комплексов, саун и SPA-салонов стал выше на 56%, чем в прошлом.Такие данные приводят аналитики площадки «Авито Услуги». По их информации, больше всего в этом месяце вырос спрос на бани и сауны – ими интересовались на 84% чаще, чем в декабре 2022 года. Количество самих бань и саун в Екатеринбурге тоже выросло – предложений от них стало на 47% больше. В среднем стоимость такого удовольствия начинается от 1000 рублей.Интерес к услугам SPA-салонов повысился не так сильно. Спрос на них вырос на 14%, а вот предложения стало больше на 24%. Средняя стоимость одного визита в SPA начинается от 1500 рублей.На массаж екатеринбуржцы стали записываться на 43% чаще, чем в прошлом году в предновогодний период. Средняя стоимость услуг массажистов зависит от опыта специалиста и зоны массажа. Так, например, стоимость антицеллюлитного массажа начинается от 400 рублей, классического массажа – от 1000 рублей, массажа лица – от 800 рублей.