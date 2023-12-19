Свердловским производителям молока пообещали дополнительную финансовую поддержку





– говорится в сообщении ДИПа. «Средства будут распределены между 169 аграрными предприятиями региона. Они могут направить их как на погашение действующих кредитов, так и на подготовку к будущему полевому сезону. Фермеры планируют приобрести минеральные удобрения для кормовых культур, запасные детали для сельскохозяйственной техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловским производителям молока обещали дополнительно выделить более 350 миллионов рублей в качестве финасовой поддержки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.В этом году фермеры получали более 2,2 миллиарда рублей государственной поддержки.Подчеркивается, что за 2022 год свердловские производители получили 668,7 тысячи тонн молока. Ожидается, что в 2023 этот показатель достигнет 680 тысяч тонн.