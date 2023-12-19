Уральские таможенники оставили Казахстан без икры, а Россию без газировки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские таможенники не пропустили на российско-казахстанской границе партии красной икры из России и газировки из Казахстана.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в Казахстан должны были везти восемь килограммов красной икры, произведённой в Камчатском крае. Однако у поставщика не было ветеринарного сертификата. В связи с этим вывозить икру из страны запретили.В Россию же в это время должны были ввезти из Астаны 20 тонн газированного напитка известного бренда, который в определенный момент стал сильно ассоциироваться с новогодними праздниками. Товар перемещался без обязательной марки, поэтому его пришлось вернуть обратно.