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Уральские таможенники оставили Казахстан без икры, а Россию без газировки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральские таможенники не пропустили на российско-казахстанской границе партии красной икры из России и газировки из Казахстана.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в Казахстан должны были везти восемь килограммов красной икры, произведённой в Камчатском крае. Однако у поставщика не было ветеринарного сертификата. В связи с этим вывозить икру из страны запретили.
В Россию же в это время должны были ввезти из Астаны 20 тонн газированного напитка известного бренда, который в определенный момент стал сильно ассоциироваться с новогодними праздниками. Товар перемещался без обязательной марки, поэтому его пришлось вернуть обратно.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в Казахстан должны были везти восемь килограммов красной икры, произведённой в Камчатском крае. Однако у поставщика не было ветеринарного сертификата. В связи с этим вывозить икру из страны запретили.
В Россию же в это время должны были ввезти из Астаны 20 тонн газированного напитка известного бренда, который в определенный момент стал сильно ассоциироваться с новогодними праздниками. Товар перемещался без обязательной марки, поэтому его пришлось вернуть обратно.
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