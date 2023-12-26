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В Екатеринбурге в полтора раза вырос спрос на услуги по уборке
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы хотят отмечать Новый год в чистоте. В преддверии праздничных выходных в уральской столице в полтора раза подскочил спрос на услуги по уборке.
По данным аналитиков «Авито Услуг», на простую и генеральную уборку в декабре в Екатеринбурге придется 26% всех заказов в категории «Уборка». Разница между этими услугами в масштабности уборки.
Спрос на простую уборку, которая подразумевает влажную очистку поверхность и удаление лёгких загрязнений, вырос на 42% по сравнению с декабрём прошлого года. Стоимость этой услуги в столице Урала начинается от 900 рублей – конечна цена зависит от площади, загрязненности помещения и от используемых моющих средств.
Востребованность генеральной уборки, включающей в себя масштабную уборку помещений, мытьё окон, стирку штор, и отмывание различных поверхностей, в том числе стены и осветительных приборов, в этом году выросла на 40%. Стоимость такой уборки начинается от 1000 рублей, и так же зависит от объема работы.
Так, искать специалистов по чистке мягкой мебели, в декабре уходящего года стало на 30% екатеринбуржцев больше, чем в прошлом году. В среднем за эту работы готовы брать от 450 рублей за единицу мебели.
Предновогодняя уборка не обходится и без чистки ковров, что ощутимо освежает квартиру. Это касается и культовых ковров, которые висят у некоторых екатеринбуржцев на стенах. Поэтому спрос на мастеров по чистке ковров подскочил сразу на 65%. Стоимость их услуг начинается от 250 рублей за квадратный метр ковра.
И так как в декабре многие завершают ремонт, в Екатеринбурге также повысился спрос на специалистов, специализирующихся на уборке жилых и коммерческих помещений от строительного мусора. В этом году он стал на 28% выше, чем в прошлом. В зависимости от сложности уборки и размера помещений, специалисты могут брать от 300-700 рублей в среднем по городу.
По данным аналитиков «Авито Услуг», на простую и генеральную уборку в декабре в Екатеринбурге придется 26% всех заказов в категории «Уборка». Разница между этими услугами в масштабности уборки.
Спрос на простую уборку, которая подразумевает влажную очистку поверхность и удаление лёгких загрязнений, вырос на 42% по сравнению с декабрём прошлого года. Стоимость этой услуги в столице Урала начинается от 900 рублей – конечна цена зависит от площади, загрязненности помещения и от используемых моющих средств.
Востребованность генеральной уборки, включающей в себя масштабную уборку помещений, мытьё окон, стирку штор, и отмывание различных поверхностей, в том числе стены и осветительных приборов, в этом году выросла на 40%. Стоимость такой уборки начинается от 1000 рублей, и так же зависит от объема работы.
«Ещё один важный элемент предновогодней уборки – чистка мягкой мебели. Старые пятна на диванах, креслах, мягких стульях и другой мебели нередко не удается вывести подручными средствами: требуются специальные моющие составы, пылесосы и другие приспособления»,
– рассказали эксперты площадки.
Так, искать специалистов по чистке мягкой мебели, в декабре уходящего года стало на 30% екатеринбуржцев больше, чем в прошлом году. В среднем за эту работы готовы брать от 450 рублей за единицу мебели.
Предновогодняя уборка не обходится и без чистки ковров, что ощутимо освежает квартиру. Это касается и культовых ковров, которые висят у некоторых екатеринбуржцев на стенах. Поэтому спрос на мастеров по чистке ковров подскочил сразу на 65%. Стоимость их услуг начинается от 250 рублей за квадратный метр ковра.
И так как в декабре многие завершают ремонт, в Екатеринбурге также повысился спрос на специалистов, специализирующихся на уборке жилых и коммерческих помещений от строительного мусора. В этом году он стал на 28% выше, чем в прошлом. В зависимости от сложности уборки и размера помещений, специалисты могут брать от 300-700 рублей в среднем по городу.
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