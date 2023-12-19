Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За 2023 год спрос на загородную недвижимость в Свердловской области вырос на 6%. Средняя стоимость такого жилья, по итогам уходящего года, составила два миллиона рублей.Такие данные приводят аналитики площадки «Авито Недвижимость». Отмечается, что, если не считать в статистике спрос на дачи, востребованность домов в регионе выросла на 12%. Средняя цена на них также в районе двух миллионов рублей.Предложение на загородную недвижимости в области также выросло на 4%, и на дома – на 6%.В целом по стране спрос на частное жилье вырос лишь на 1%. Интерес к домам, которые занимают три четверти предложения, вырос на 5%, к таунхаусам – на 7%. В это же время снизился спрос на дачи (-10%) и коттеджи (-9%). Предложение за год на платформе увеличилось на 2%.