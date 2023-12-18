Екатеринбургский «Гортранс» справился со своими долгами





— сказал Андрей Корюков. «Заработная плата в частных организациях, а их восемь, и они 55% рынка сегодня обслуживают, от 15 до 22 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Муниципальный екатеринбургский перевозчик «Гортранс» полностью погасил свои долги. Об этом в эфире «Четвертного канала» заявил заместитель мэра Андрей Крюков.По его словам, последний платёж прошёл 25 декабря. Задолженность предприятия превышала 290 миллионов рублей.Теперь, как отмечает Андрей Крюков, всем сотрудником «Гортранса» обещают выплатить зарплату, которая, по заверению чиновника, составляет больше 60 тысяч рублей. С его слов, в частных предприятиях платят ощутимо меньше.Напомним, что по поручению градоначальника закрыть долги екатеринбургскому перевозчику помогала мэрия.