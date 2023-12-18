



– заявили в департаменте информационной политики. «Это первая часть из 299 автобусов, закупленных для муниципальных и межмуниципальных перевозок. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхнюю Пышму приехали первые автобусы из почти 300, обещанных региону. Сообщается, что поставленные транспортные средства должны будут выйти на межмуниципальные маршруты №161, а также №103 и №104.По словам мэра Верхней Пышмы Ивана Соломина, новые автобусы уже завтра выйдут в рейс.Ожидается, что партия новых автобусов позволит обновить до 10% подвижного состава, ежедневно выходящего на линию.