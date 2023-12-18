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В Верхнюю Пышму приехали первые автобусы из почти 300 обещанных
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
В Верхнюю Пышму приехали первые автобусы из почти 300, обещанных региону. Сообщается, что поставленные транспортные средства должны будут выйти на межмуниципальные маршруты №161, а также №103 и №104.
По словам мэра Верхней Пышмы Ивана Соломина, новые автобусы уже завтра выйдут в рейс.
Ожидается, что партия новых автобусов позволит обновить до 10% подвижного состава, ежедневно выходящего на линию.
По словам мэра Верхней Пышмы Ивана Соломина, новые автобусы уже завтра выйдут в рейс.
«Это первая часть из 299 автобусов, закупленных для муниципальных и межмуниципальных перевозок. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей»,
– заявили в департаменте информационной политики.
Ожидается, что партия новых автобусов позволит обновить до 10% подвижного состава, ежедневно выходящего на линию.
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