Екатеринбургские ассенизаторы недовольны новыми условиями «Водоканала»

приводят слова одного из ассенизаторов на портале Е1.RU.

«В том, что каждая проба покажет превышение по отдельным показателям, нет никаких сомнений. За эти превышения придется платить дополнительно, и коэффициент, по которому будет рассчитываться плата, не имеет верхнего предела. Перевозчики не могут подписать такие договоры, они просто драконовские»,