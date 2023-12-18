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Екатеринбургские ассенизаторы недовольны новыми условиями «Водоканала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские предприниматели, занимающиеся вывозом стоков, возмутились новыми условиями, которые выдвинул «Водоканал». По их словам, коммунальщики намерены брать пробы на соответствие стоков нормативам сколько угодно раз.
Он объяснил, что они являются перевозчиками. Другими словами, ассенизаторы принимают у населения стоки и транспортируют их до очистных. Центральная система водоотведения, как он подчеркнул, от этого никак не нагружается. В связи с этим соглашаться на новые условия они не хотят.
Известно, что ассенизаторы уже написали несколько обращений по этому поводу, в том числе на имя градоначальника. Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова – ей тоже пришло обращение.
В самом «Водоканале» информационному агентству URA.RU пояснили, что новые условия были выдвинуты из-за регулярных претензий Росприроднадзора, а также из-за того, что «перевозчики отходов везут на полигон в Северке что попало». И поэтому, как ответили коммунальщики, ассенизаторов перенаправляют на Южную аэрационную станцию на Химмаше, куда из-за большого расстояния вести отходы дороже и где условия приёмки, действительно, строже.
Так как предприниматели не хотят соглашаться на новые условия, коммунальщики решили начать предоставлять услуги по вывозу стоков гражданам самостоятельно. Для этого они сейчас начали закупать собственные ассенизаторские машины.
«В том, что каждая проба покажет превышение по отдельным показателям, нет никаких сомнений. За эти превышения придется платить дополнительно, и коэффициент, по которому будет рассчитываться плата, не имеет верхнего предела. Перевозчики не могут подписать такие договоры, они просто драконовские»,
– приводят слова одного из ассенизаторов на портале Е1.RU.
Он объяснил, что они являются перевозчиками. Другими словами, ассенизаторы принимают у населения стоки и транспортируют их до очистных. Центральная система водоотведения, как он подчеркнул, от этого никак не нагружается. В связи с этим соглашаться на новые условия они не хотят.
Известно, что ассенизаторы уже написали несколько обращений по этому поводу, в том числе на имя градоначальника. Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова – ей тоже пришло обращение.
В самом «Водоканале» информационному агентству URA.RU пояснили, что новые условия были выдвинуты из-за регулярных претензий Росприроднадзора, а также из-за того, что «перевозчики отходов везут на полигон в Северке что попало». И поэтому, как ответили коммунальщики, ассенизаторов перенаправляют на Южную аэрационную станцию на Химмаше, куда из-за большого расстояния вести отходы дороже и где условия приёмки, действительно, строже.
«Вот частники и недовольны. Многих из них, кстати, ловим на том, что они не довозят до ЮАСа, находят люки в лесу, и просто туда сливают»,
– заявили в «Водоканале».
Так как предприниматели не хотят соглашаться на новые условия, коммунальщики решили начать предоставлять услуги по вывозу стоков гражданам самостоятельно. Для этого они сейчас начали закупать собственные ассенизаторские машины.
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