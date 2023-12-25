Ещё пять городов включили в тарифную зону екатеринбургской агломерации





– рассказали в департаменте информационной политики региона. «С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до станции Решеты 91 рубль»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ещё пять городов включили в зону действия единого городского тарифа в электричках на города екатеринбургской агломерации. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального правительства.Теперь по единому тарифу можно будет доехать до:– Верхней Пышмы;– Первоуральска;– Березовского;– Арамили;– Белоярского;Согласно постановлению, единый тариф будет распространяться на 47 станций. Оно вступит в силу через неделю после опубликования. С этого же момента начнёт действовать тариф.