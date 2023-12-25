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Ещё пять городов включили в тарифную зону екатеринбургской агломерации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё пять городов включили в зону действия единого городского тарифа в электричках на города екатеринбургской агломерации. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального правительства.
Теперь по единому тарифу можно будет доехать до:
– Верхней Пышмы;
– Первоуральска;
– Березовского;
– Арамили;
– Белоярского;
Согласно постановлению, единый тариф будет распространяться на 47 станций. Оно вступит в силу через неделю после опубликования. С этого же момента начнёт действовать тариф.
Теперь по единому тарифу можно будет доехать до:
– Верхней Пышмы;
– Первоуральска;
– Березовского;
– Арамили;
– Белоярского;
«С расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала до Арамили сегодня стоит от 91 до 170 рублей, а билет от вокзала до станции Решеты 91 рубль»,
– рассказали в департаменте информационной политики региона.
Согласно постановлению, единый тариф будет распространяться на 47 станций. Оно вступит в силу через неделю после опубликования. С этого же момента начнёт действовать тариф.
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