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На ремонт первоуральских сетей водоснабжения обещают выделить 50 миллионов
Фото: Вечерние ведомости
В грядущем году власти обещают приступить к реконструкции первоуральских сетей водоснабжения. Как заявляется, на ремонтные работы на Нижне-Сергинском водоводе должны выделить 50 миллионов рублей.
Об этом в ходе прямой линии заявил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.
Также первоуральский мэр пообещал перерасчёт за тот период, который жители оставались без холодной воды.
Об этом в ходе прямой линии заявил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.
«Будем проводить обследование, точечный ремонт, заканчивать замену арматуры. Также будет разработана система дополнительного водоснабжения города – подземные воды или открытые источники»,
– заявил градоначальник.
Также первоуральский мэр пообещал перерасчёт за тот период, который жители оставались без холодной воды.
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