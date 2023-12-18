В свердловском Заксобрании рассказали, как решается вопрос с кадровым дефицитом





– сказала Людмила Бабушкина. «Это первое. Второе: мы предложили бизнесу вкладываться в учреждения о профессиональном образовании. Предполагаем 30 миллионов, если они вкладывают, то половина – 15 миллионов – возвращаются преференциями по налогам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе пресс-конференции рассказала, как власти намерены решать вопрос кадрового голода в регионе.По её словам, из 2,5 тысячи девятиклассников, не получивших аттестат, только 1,5 тысячи подтвердили свои знания спустя год. Остальных ребят, которые так и не смогли пройти аттестацию, свердловские власти приняли решение отправить учиться в профтехучилища, чтобы у них была возможность в будущем трудиться по приобретенным специальностям.Она также заявила, что уже есть заинтересованные предприятия. Они со своей стороны выступают с предложениями об обучении тем профессиям, которые им сейчас необходимы. По мнению спикера, это даст серьёзный результат по сокращению потребности в рабочей силе.