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Свердловская РЭК определила цены на горячую воду в 2024 году

12.40 Пятница, 22 декабря 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области определила стоимость горячей воды и отопления на 2024 год. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля.

Стоимость горячего водоснабжения для уральцев, находящихся в зоне обсаживания «Т Плюс» будут платить на 5,15 рубля за кубометр воды больше – цена поднимется до 42,88 рубля Отопление должно подорожать на 217,47 рубля до 2 482,54 рубля за Гкал.

У клиентов «Химмаш Энерго» стоимость кубического метра воды растит на 8,26 рубля до 68,98 рубля. Отопление будет дороже на 225,98 рубля за Гкал, до 1 887,46 рубля

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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