Свердловская РЭК определила цены на горячую воду в 2024 году

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области определила стоимость горячей воды и отопления на 2024 год. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля.Стоимость горячего водоснабжения для уральцев, находящихся в зоне обсаживания «Т Плюс» будут платить на 5,15 рубля за кубометр воды больше – цена поднимется до 42,88 рубля Отопление должно подорожать на 217,47 рубля до 2 482,54 рубля за Гкал.У клиентов «Химмаш Энерго» стоимость кубического метра воды растит на 8,26 рубля до 68,98 рубля. Отопление будет дороже на 225,98 рубля за Гкал, до 1 887,46 рубля