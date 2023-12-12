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Свердловские операторы отказывается от 3G в пользу LTE

15.44 Четверг, 21 декабря 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловские операторы продолжают переходить на LTE. Частотный диапазон UMTS 2100 МГц, который ранее обслуживал сети 3G, в Екатеринбурге теперь полностью используется сетями LTE.

Настройка приёмопередающего оборудования связи четвёртого поколения на эту частоту позволила значительно увеличить ёмкость сети и скорость передачи данных в ключевых городах области. Благодаря этому скорость передачи в сетях LTE Екатеринбурга увеличилась на треть, а в некоторых районах Верхней Пышмы, Режа, Ревды и Алапаевска – в два раза.

Так, за 2023 год специалисты МТС полностью завершили перенастройку частот в Екатеринбурге.

Ожидается, что в первом квартале грядущего года аналогичный переход завершится в Верхней Пышме. Также технические работы в этом направлении ведутся в Реже, Ревде и Алапаевске, так что жители этих городов уже сейчас могут заметить, как изменилась скорость интернет-сёрфинга и загрузки тяжелого контента в тех районах, где модернизация уже проведена.

Как рассказал «Вечерним ведомостям» директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, на сегодняшний день в регионе менее 10% абонентов продолжают пользоваться устройствами, поддерживающими стандарт 3G. Подавляющее большинство использует современные гаджеты, которые по умолчанию выбирают LTE.

Благодаря передаче радиочастоты из одного стандарта связи в другой, которая проходила незаметно для абонентов оператора, у владельцев современных устройств заметно увеличилась пропускная способность сети и скорость мобильного интернета.

До конца 2024 года оператор планирует перенастроить оборудование на новую частоту во всей территории Свердловской области. Владельцев 2G и 3G устройств без связи обещают не оставлять. Ради них в распоряжении оператора останутся диапазоны GSM 900, 1800 и UMTS 900.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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