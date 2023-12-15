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В Екатеринбурге подскочили цены на топливо
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автовладельцы заявили, что в Екатеринбурге подскочили цены на топливо. По словам водителей, за неделю дизель и бензин подорожали на рубль и более.
Как рассказал порталу «Е1» местный житель, 1 декабря он заправлялся дизельным топливом за 63,63 рубля за литр, 6 декабря – за 64,03 рубля. Уже 19 декабря литр обходился ему в 64,91 рубля и сегодня – в 65 рублей.
При этом Свердловскстат каких-либо серьезных изменений не заметил. По его данным, стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась, а 92-й даже подешевел на 0,04% – до 49,28 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,32% – заявляется, что его средняя цена в Свердловской области достигла 63,64 рубля.
Как рассказал порталу «Е1» местный житель, 1 декабря он заправлялся дизельным топливом за 63,63 рубля за литр, 6 декабря – за 64,03 рубля. Уже 19 декабря литр обходился ему в 64,91 рубля и сегодня – в 65 рублей.
При этом Свердловскстат каких-либо серьезных изменений не заметил. По его данным, стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась, а 92-й даже подешевел на 0,04% – до 49,28 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,32% – заявляется, что его средняя цена в Свердловской области достигла 63,64 рубля.
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