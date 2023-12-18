Свердловские депутаты поддержали инициативу губернатора о расширении списка льготников для подключения к газу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские депутаты поддержали предложение Евгения Куйвашева расширить список льготников, имеющих право на компенсацию затрат при подключении к газовым сетям.Теперь в список попадут инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. Всего в подразделениях министерства социальной политики Свердловской области на учете состоят 176 инвалидов I группы и 160 человек, ухаживающих за детьми и инвалидностью. Среди них также есть люди, проживающие в домах, подлежащих газификации, рассказали в департаменте информационной политики региона.Отмечается, что с 1 января 2024 году к льготным категориям по программе социальной газификации также добавятся работники бюджетной сферы, проживающие в городах, в том числе врачи и учителя.