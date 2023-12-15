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Почти в пять раз вырос спрос на аренду паркингов в Екатеринбурге в период аномальных морозов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В период аномальных морозов спрос на аренду паркингов в Екатеринбурге вырос почти в пять раз. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.
В первые две недели декабря, на которые выпали непривычно холодные для екатеринбуржцев дни, спрос на аренду машиномест стал выше почти в 4,7 раз (+366%), если сравнивать с последними двумя неделями ноября того же года. Интерес на аренду таких мест в подземных паркингах вырос практически в 4,8 раз (+376%), на многоуровневых паркингах – в 4 раза (+296%), на открытых стоянках – в 4,3 раза (+333%), и на крытых – в 2 раза (+100%).
Гаражи тоже стали больше пользоваться спросом. За первые две недели декабря интерес к гаражам вырос на 61%. Самое заметное увеличение спроса произошло на металлические гаражи – более, чем в два раза (+128%). Железобетонные гаражи стали популярнее на 61% и кирпичные – на 47%.
Средняя цена аренды машиноместа в уральской столице составляет 5 тысяч рублей. Самая высокая стоимость в категории «подземный паркинг» – 5,5 тысячи рублей. Аренда гаражей обходится в 6 тысяч рублей в среднем. Самые дорогие среди гаражей железобетонные – со стоимостью в 7 тысяч рублей, а дешевые – металлические, сдающиеся за 3,5 тысячи рублей.
Самым дорогим объявлением об аренде паркинга на «Авито» оказался гараж на улице Крестинского площадью в 125 квадратных метров с охраной и видеонаблюдением. Арендодатель просит за него 120 тысяч рублей в месяц. Взамен арендатор получает круглосуточный доступ к своему месту, где, как утверждается, есть вода, канализация и электричество.
В первые две недели декабря, на которые выпали непривычно холодные для екатеринбуржцев дни, спрос на аренду машиномест стал выше почти в 4,7 раз (+366%), если сравнивать с последними двумя неделями ноября того же года. Интерес на аренду таких мест в подземных паркингах вырос практически в 4,8 раз (+376%), на многоуровневых паркингах – в 4 раза (+296%), на открытых стоянках – в 4,3 раза (+333%), и на крытых – в 2 раза (+100%).
Гаражи тоже стали больше пользоваться спросом. За первые две недели декабря интерес к гаражам вырос на 61%. Самое заметное увеличение спроса произошло на металлические гаражи – более, чем в два раза (+128%). Железобетонные гаражи стали популярнее на 61% и кирпичные – на 47%.
«Что касается количества объявлений о сдаче в аренду машиномест и гаражей, то в Екатеринбурге в первые две недели декабря данный показатель также вырос: на 5% и 19% соответственно. Больше всего увеличился объем предложения металлических гаражей – на 38%»,
– отметил Олег Изотов.
Средняя цена аренды машиноместа в уральской столице составляет 5 тысяч рублей. Самая высокая стоимость в категории «подземный паркинг» – 5,5 тысячи рублей. Аренда гаражей обходится в 6 тысяч рублей в среднем. Самые дорогие среди гаражей железобетонные – со стоимостью в 7 тысяч рублей, а дешевые – металлические, сдающиеся за 3,5 тысячи рублей.
Самым дорогим объявлением об аренде паркинга на «Авито» оказался гараж на улице Крестинского площадью в 125 квадратных метров с охраной и видеонаблюдением. Арендодатель просит за него 120 тысяч рублей в месяц. Взамен арендатор получает круглосуточный доступ к своему месту, где, как утверждается, есть вода, канализация и электричество.
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