Почти в пять раз вырос спрос на аренду паркингов в Екатеринбурге в период аномальных морозов

– отметил Олег Изотов.

«Что касается количества объявлений о сдаче в аренду машиномест и гаражей, то в Екатеринбурге в первые две недели декабря данный показатель также вырос: на 5% и 19% соответственно. Больше всего увеличился объем предложения металлических гаражей – на 38%»,