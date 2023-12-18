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Мэр Екатеринбурга рассказал, на каком этапе находится концессия «Водоканала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл пресс-конференцию по итогам 2023 года. Одним из вопросов, адресованных мэру, была концессия ЕМУП «Водоканал», которая обсуждается уже несколько лет.
Орлов не стал называть имена компаний-претендентов, но раскрыл некоторые подробности того, как идёт подготовка к концессии. По его словам, сейчас разрабатывается схема водоснабжения и водоотведения — её утверждение является обязательным условием для заключения концессионного соглашения.
Процесс непростой, поскольку организация, разрабатывающая схему, должна обладать не только необходимыми компетенциями, но и разрешениями ФСБ — в работе присутствуют сведения, составляющими гостайну, отметил Орлов. По словам мэра, такую организацию уже нашли, договор с ней заключён. Следующим этапом после утверждения схемы будет поиск организации, готовящей конкурсную документацию для концессии — таких в России, по словам Орлова, максимум три.
На возможное заключение договора влияет и общая экономическая ситуация в стране — мэр Екатеринбурга подчеркнул, что недавно в очередной раз было повышение ключевой ставки, что приведёт к удорожанию заёмных денег, а в случае концессии это удорожание будет переложено на тариф для населения. Орлов выразил надежду, что на федеральном уровне будет принято такое решение, при котором регионы и крупные города, которые вошли в концессию, смогут претендовать на возмещение процентной ставки по взятым кредитам — такая финансовая модель будет уже более привлекательна и для концедента, для и потенциального концессионера.
Отметим, что екатеринбургский «Водоканал» стал по итогам прошлого года самым прибыльным МУПом города — его чистая прибыль составила почти полмиллиарда рублей. По этой причине он считается «лакомым» активом для концессии. Ранее РБК сообщал, что на концессию екатеринбургского «Водоканала» претендуют связанная с владельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым компания «Водные ресурсы», «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Германа Хана, а также холдинг «Российские коммунальные системы» (бенефициаром является ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга).
Орлов не стал называть имена компаний-претендентов, но раскрыл некоторые подробности того, как идёт подготовка к концессии. По его словам, сейчас разрабатывается схема водоснабжения и водоотведения — её утверждение является обязательным условием для заключения концессионного соглашения.
Процесс непростой, поскольку организация, разрабатывающая схему, должна обладать не только необходимыми компетенциями, но и разрешениями ФСБ — в работе присутствуют сведения, составляющими гостайну, отметил Орлов. По словам мэра, такую организацию уже нашли, договор с ней заключён. Следующим этапом после утверждения схемы будет поиск организации, готовящей конкурсную документацию для концессии — таких в России, по словам Орлова, максимум три.
На возможное заключение договора влияет и общая экономическая ситуация в стране — мэр Екатеринбурга подчеркнул, что недавно в очередной раз было повышение ключевой ставки, что приведёт к удорожанию заёмных денег, а в случае концессии это удорожание будет переложено на тариф для населения. Орлов выразил надежду, что на федеральном уровне будет принято такое решение, при котором регионы и крупные города, которые вошли в концессию, смогут претендовать на возмещение процентной ставки по взятым кредитам — такая финансовая модель будет уже более привлекательна и для концедента, для и потенциального концессионера.
Отметим, что екатеринбургский «Водоканал» стал по итогам прошлого года самым прибыльным МУПом города — его чистая прибыль составила почти полмиллиарда рублей. По этой причине он считается «лакомым» активом для концессии. Ранее РБК сообщал, что на концессию екатеринбургского «Водоканала» претендуют связанная с владельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым компания «Водные ресурсы», «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Германа Хана, а также холдинг «Российские коммунальные системы» (бенефициаром является ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга).
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