В Свердловской области рост тарифов ЖКХ ограничили в 9,8%





– говорится в сообщении ДИПа. «В большинстве муниципалитетов рост платежей изменится не более чем на 9,8%, в то время как Правительством Российской Федерации предусмотрено право ввести максимальный индекс до 13,6%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти пообещали увеличение тарифов ЖКХ в грядущем 2024 году не более, чем на 9,8%. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.При этом там подчеркнули, что у муниципалитетов при реализации инвестиционных проектов в коммунальной сфере есть право обратиться с инициативой об установлении более высокого предельного индекса.