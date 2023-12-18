



– сказал градоначальник в ходе сегодняшней пресс-конференции. «Намерены серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сегодня это 100 рублей, а во всех крупных городах – 2000-2500 рублей. На некоторых маршрутах недоплата составляет до 30%. С такой инициативой выходим в заксобрание. Переход на бескондукторную систему с большими штрафами позволит сэкономить и увеличить зарплаты водителям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение штрафов за безбилетный проезд на общественном транспорте. По его словам, это может произойти вместе с переходом на бескондукторную систему.Также Алексей Орлов пообещал, что до конца года все долги «Гортранса» будут закрыты.