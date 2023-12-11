Переработчикам зерновых культур Свердловской области обещают выплатить 220 млн рублей компенсации за засуху

«Субсидии из федерального и регионального бюджета позволяют аграриям компенсировать часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. Засушливая погода в этом году существенно повлияла на работу наших производителей зерна, и дополнительные средства, выделенные из резервного фонда федерального бюджета, станут значимой поддержкой для земледельцев», – отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В 2023 году свердловские аграрии получат 220 млн руб. господдержки в связи с засушливой погодой, пообещали в департаменте информационной политики Свердловской области.В этому году на поддержку смогут рассчитывать 138 производителей зерновых культур региона. А всего в 2023 году сельхозпроизводители получат более пяти миллиардов рублей для обеспечения продовольственной безопасности региона, расширению объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции, обещают региональные власти.