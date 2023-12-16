Екатеринбург попал в топ рейтинга самых «фастфудных» городов России по итогам 2023 года

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял второе место в рейтинге «фастфудных» городов России по итогам 2023 года. Рейтинг составили аналитики сети Бургер Кинг. В топ также попали другие уральские города.В исследовании подчеркивается, что основой рейтинга стало соотношение количества проданных блюд и численности населения каждого города. Хотя уральские города не являются лидерами по количеству ресторанов, это не помешало Тюмени, Екатеринбургу и Челябинску занять лидирующие позиции.В Тюмени продано более 16 миллионов блюд, а на каждого жителя города приходится в среднем по 19 позиций (речь о годовой статистике). В Екатеринбурге купили более 25 миллионов позиций — в среднем по 16 блюд на горожанина. Тройку лидеров замыкает Челябинск — более 15 миллионов блюд в общем и по 13 единиц на каждого жителя города.