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Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
Фото: Вечерние ведомости
В магазине одной из птицефабрик в Екатеринбурге выстроились настоящие очереди за дешевыми яйцами. Десяток начинается от 70 рублей, фактически во время нынешнего яйцевого кризиса это почти удивительная цена.
При этом, как передает портал е1, в магазин приехали якобы и на собственных автомобилях - парковки якобы забиты рядом с магазином. Сам магазин находится фактически на окраине Екатеринбурга, то есть для того чтобы до него добраться нужно потратить не только время, но и деньги на дорогу.
При это утверждается, что некоторые люди стоят в очередях аж с ведрами, чтобы приобрести несколько десятков дешевых яиц.
Напомним, в России в последние недели повышение цен на яйца стало одной из самых обсуждаемых тем. В некоторых магазинах вводили ограничения на покупку яиц в одни руки. В других начали продавать яйца поштучно.
При этом, как передает портал е1, в магазин приехали якобы и на собственных автомобилях - парковки якобы забиты рядом с магазином. Сам магазин находится фактически на окраине Екатеринбурга, то есть для того чтобы до него добраться нужно потратить не только время, но и деньги на дорогу.
При это утверждается, что некоторые люди стоят в очередях аж с ведрами, чтобы приобрести несколько десятков дешевых яиц.
Напомним, в России в последние недели повышение цен на яйца стало одной из самых обсуждаемых тем. В некоторых магазинах вводили ограничения на покупку яиц в одни руки. В других начали продавать яйца поштучно.
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