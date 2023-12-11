Для Свердловской области хотят закупить большие автобусы





– сообщили в региональном ДИПе. «Взамен микроавтобусов будет закуплено на четыре единицы больше машин большого класса, а среднего класса – на 12 единиц больше. Кроме того, количество участвующих в проекте муниципалитетов увеличено до 15, в проект включен Байкаловский муниципальный район»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На поступившие из федерального бюджета деньги хотят приобрести еще больше вместительных автобусов для муниципалитетов Свердловской области. Соответствующие постановление утвердили на заседании правительства.Ожидается, что что до конца года новые автобусы начнут поступать в муниципалитеты, а до марта 2024 года они выйдут на свои маршруты.