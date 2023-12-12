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Полмиллиона жителей Свердловской области не могут поехать за границу из-за долгов

16.32 Среда, 13 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полмиллиона жителей Свердловской области не могут поехать за границу из-за долгов. У более, чем 530 тысяч человек, ограничено право покидать территорию страны. Такие данные приводит пресс-служба регионального УФССП.

Снять такое ограничение можно лишь в том случае, если должник оплатит задолженность в полном объеме или исполнит решение суда неимущественного характера. А узнать о наличии такого ограничения предлагают на «Госуслугах».

Ограничения после оплаты снимают достаточно быстро, однако эта информация еще должна дойти до пограничной службы, что уже может занять один рабочий день.

«До этого через границу не пропустят даже с постановлением о снятии ограничения на выезд и чеками об оплате – погранслужба руководствуется полученными документами от приставов»,

– объясняют приставы.


Однако может получиться, что до пограничников эта информация не дойдет. В таком случае в УФССП советуют подавать ходатайство. Для этого нужно обратиться к приставу с номером исполнительного производства, после чего нужно ждать ответ в личном кабинете.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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