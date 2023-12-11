В Свердловское области выросло предложение по аренде загородного жилья с банями

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области серьезно увеличился объем предложения по аренде загородного жилья с саунами и банями посуточно. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», за год этот показатель вырос на 43%.«Причем количество доступных для бронирования домов, которые занимают две трети предложения, увеличилось на 56%», – отмечают эксперты.В среднем аренда загородного жилья в регионе составляет 6000 рублей в сутки, при средней стоимости посуточной аренды по России в 7000 рублей.По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, люди, арендующие загородные дома, ищут варианты, которые позволяют разместить в доме компанию друзей или большую семью. Поэтому они рассматривают объекты с большим числом комнат, большой парковкой и с саунами и банями.С его слов, сейчас этот сегмент недвижимости развивается, поэтому вместе с ним растет спрос.