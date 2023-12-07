Свердловские компании стали отказываться от регистрации на сайте через почту в пользу нового способа





– подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Именно этот аргумент становится решающим для небольших по федеральным меркам, но активно развивающих свое присутствие в интернете региональных торговых компаний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские компании стали отказываться от регистрации на своих сайтах через электронную почту в пользу аутентификацию по мобильным телефонам через технологию Mobile ID.Клиентам компаний, которые используют у себя на сайте Mobile ID, для того, чтобы авторизоваться в интернет-магазине или в личном кабинете, например, для отслеживания заказа, достаточно ввести номер своего мобильного телефона и в один клик ответить на push-сообщение.С одной стороны данная технология упрощает регистрацию для клиентов, позволяя им не тратить время на заполнения различных форм, а с другой стороны защищает продавца от мошенничества при реализации программ лояльности среди своих клиентов.Аутентификацию пользователя с согласия абонента производит оператор мобильной связи, сверяющий данные пользователя с предоставленными им при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. При этой неважно абонентом какого оператора является пользователь. Это позволяет продавцу получить подтверждение, что он имеет дело с тем же человеком, с которым заключает договор. Также это помогает при реализации поощрений, начисления бонусов и иных программ лояльности.Кроме этого, технология освобождает продавца от обязанностей обработки и хранения, защищенных законом, персональных данных.