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Свердловские компании стали отказываться от регистрации на сайте через почту в пользу нового способа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские компании стали отказываться от регистрации на своих сайтах через электронную почту в пользу аутентификацию по мобильным телефонам через технологию Mobile ID.
Клиентам компаний, которые используют у себя на сайте Mobile ID, для того, чтобы авторизоваться в интернет-магазине или в личном кабинете, например, для отслеживания заказа, достаточно ввести номер своего мобильного телефона и в один клик ответить на push-сообщение.
С одной стороны данная технология упрощает регистрацию для клиентов, позволяя им не тратить время на заполнения различных форм, а с другой стороны защищает продавца от мошенничества при реализации программ лояльности среди своих клиентов.
Аутентификацию пользователя с согласия абонента производит оператор мобильной связи, сверяющий данные пользователя с предоставленными им при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. При этой неважно абонентом какого оператора является пользователь. Это позволяет продавцу получить подтверждение, что он имеет дело с тем же человеком, с которым заключает договор. Также это помогает при реализации поощрений, начисления бонусов и иных программ лояльности.
Кроме этого, технология освобождает продавца от обязанностей обработки и хранения, защищенных законом, персональных данных.
Клиентам компаний, которые используют у себя на сайте Mobile ID, для того, чтобы авторизоваться в интернет-магазине или в личном кабинете, например, для отслеживания заказа, достаточно ввести номер своего мобильного телефона и в один клик ответить на push-сообщение.
С одной стороны данная технология упрощает регистрацию для клиентов, позволяя им не тратить время на заполнения различных форм, а с другой стороны защищает продавца от мошенничества при реализации программ лояльности среди своих клиентов.
Аутентификацию пользователя с согласия абонента производит оператор мобильной связи, сверяющий данные пользователя с предоставленными им при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. При этой неважно абонентом какого оператора является пользователь. Это позволяет продавцу получить подтверждение, что он имеет дело с тем же человеком, с которым заключает договор. Также это помогает при реализации поощрений, начисления бонусов и иных программ лояльности.
Кроме этого, технология освобождает продавца от обязанностей обработки и хранения, защищенных законом, персональных данных.
«Именно этот аргумент становится решающим для небольших по федеральным меркам, но активно развивающих свое присутствие в интернете региональных торговых компаний»,
– подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
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