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В Свердловской области обещают построить пять водоочистительных станций

09.41 Понедельник, 11 декабря 2023
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Свердловские власти обещают в следующем году начать строительство пяти блочно-модульных станций водоочистки, три из которых должны будут появиться в Сухом Логу и по одной в Богдановиче и Ивделе.

Как сообщает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Проекты будут реализовываться в рамках региональной программы «Чистая вода». Как правило, в ней участвуют сельские территории с централизованным водоснабжением и небольшими объемами водопотребления.

В 2023 году на территории региона было построено семь водоочистительных станций. Благодаря им питьевой водой должны были дополнительно обеспечить почти 16 тысяч человек.

Общая стоимость всех построенных станций составила порядка 400 миллионов рублей. Из них 340 миллионов было выделено правительством региона, заявили в департаменте информационной политики Свердловской области.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:43 Собаку со щенками спасли от морозов в Белоярском посёлке
11:12 В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель
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17:14 В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration
16:39 Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
16:00 Глава СК заинтересовался состоянием сетей водоснабжения в Первоуральске
14:44 Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Качканаре
13:57 В уральской столице накрыли салон интимных услуг
12:57 В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
12:01 Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
11:06 В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09:59 Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
21:17 Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом
20:33 Комиссия ПЗЗ Екатеринбурга не отдала участки на Шарташе под застройку
20:11 Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
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