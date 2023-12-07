В Свердловской области обещают построить пять водоочистительных станций

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти обещают в следующем году начать строительство пяти блочно-модульных станций водоочистки, три из которых должны будут появиться в Сухом Логу и по одной в Богдановиче и Ивделе.Как сообщает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Проекты будут реализовываться в рамках региональной программы «Чистая вода». Как правило, в ней участвуют сельские территории с централизованным водоснабжением и небольшими объемами водопотребления.В 2023 году на территории региона было построено семь водоочистительных станций. Благодаря им питьевой водой должны были дополнительно обеспечить почти 16 тысяч человек.Общая стоимость всех построенных станций составила порядка 400 миллионов рублей. Из них 340 миллионов было выделено правительством региона, заявили в департаменте информационной политики Свердловской области.