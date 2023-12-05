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Екатеринбургский поселок Шабровский обещают подключить к газу в 2025 году
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области поселок Шабровский, который входит в состав Екатеринбурга, пообещали подключить к газу в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Поселок Шабровский Чкаловского района в полной мере будет подключен к газовым сетям в 2025 году. Об этом заявил Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время приема граждан», – сказали в мэрии.
По словам градоначальника, специалисты уже разработали проект и смету на строительства распределительного газопровода по улице Российской, Луначарского, Полевой и Лесной, что дает возможность в будущем подключить весь поселок к газу.
На сегодняшний день в Шабровском к газу подключены 217 домовладений, еще 122 дома подали заявки на газификацию.
«Поселок Шабровский Чкаловского района в полной мере будет подключен к газовым сетям в 2025 году. Об этом заявил Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время приема граждан», – сказали в мэрии.
По словам градоначальника, специалисты уже разработали проект и смету на строительства распределительного газопровода по улице Российской, Луначарского, Полевой и Лесной, что дает возможность в будущем подключить весь поселок к газу.
На сегодняшний день в Шабровском к газу подключены 217 домовладений, еще 122 дома подали заявки на газификацию.
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