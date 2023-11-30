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Подсветку за 3,2 миллиона хотят установить на мосту в Преображенском парке Екатеринбурга
Фото: проектная документация
В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга к новогодним праздникам хотят установить на мосту подсветку за 3,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В проектной документации указано, что подсветка должна автоматически включаться и выключаться в зависимости от длины светового дня. Кроме этого, она обязана выдерживать сорокоградусные морозы. Еще одним пунктом контракта подчеркивается то, что подсветка не должна мешать жителям ближайших домов.
Ожидается, что она будет работать только во время январских праздников.
В проектной документации указано, что подсветка должна автоматически включаться и выключаться в зависимости от длины светового дня. Кроме этого, она обязана выдерживать сорокоградусные морозы. Еще одним пунктом контракта подчеркивается то, что подсветка не должна мешать жителям ближайших домов.
Ожидается, что она будет работать только во время январских праздников.
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