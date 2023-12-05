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Дома камышловцев перестали подключать к газу из-за закончившихся лимитов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Газификация в Камышлове прекратилась из-за того, что закончились лимиты на подключение к газу. Об этом в эфире «ОТВ» во время прямой линии сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По его словам, после того как новый газопровод будет введен в эксплуатацию возможность подключиться в газу получать более двух тысяч домовладений.
«Там закончились лимиты на подключение газа. Но проблема решается. Городской округ включен в госпрограмму развития ЖКХ. Пуск газопровода планируется в конце 2025 года»,
– сказал свердловский губернатор.
По его словам, после того как новый газопровод будет введен в эксплуатацию возможность подключиться в газу получать более двух тысяч домовладений.
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