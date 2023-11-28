Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Сбербанк» продал свое здание на улице Гоголя в Екатеринбурге. Согласно протоколу по итогам торгов, новым владельцем стало АО «Управляющая компания "Инвестстрой"», действующее в качестве доверительного управляющего Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ГринЯрд».Об этом пишет «Ъ-Урал». АО «Управляющая компания "Инвестстрой"» стало единственным участником аукциона со стартовой стоимостью 910 млн рублей. Компания зарегистрирована по адресу Белинского, 39. В этом же здании находится штаб-квартира корпорации «Атомстройкомплекс».После продажи часть офисов в здании останется в пользовании Сбербанка – передача их в долгосрочную аренду была одним из условий торгов. Большая же часть сотрудников, работавших в БЦ «Галеон» (именно так здание называлось на этапе строительства, до того как его выкупил Сбербанк) была переведена в новый бизнес-центр Neboplaza, полностью выкупленный Сбербанком в прошлом году.Восьмиэтажный бизнес-центр на улице Гоголя, 44 имеет три подземных этажа с автостоянкой на 136 машино-мест. Общая площадью здания – 16 571,7 кв. м.