Свердловская область вошла в топ-10 регионов по доходности инвесторов в 2023 году

Андрей Кольцов © Вечерние ведомости

Свердловская область оказалась в десятке крупнейших регионов по доходности инвесторов в 2023 году. Средний доход свердловских инвесторов составил +14,8%. Такие данные приводят аналитики «Тинькофф Инвестиции».Среди крупнейших регионов по количеству инвесторов самую высокую доходность продемонстрировали Свердловская область, Москва и Московская область (+14,8%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (+14,1%). У трети российских инвесторов (33%) доходы не превышают 70 тысяч рублей в месяц. Четверть инвесторов зарабатывает от 70 до 200 тысяч рублей и 6% – от 200 тысяч рублей.«Российские инвесторы предпочитают инвестировать в бумаги финансового сектора, сектора потребительских товаров и энергетики. Также среди них популярны бумаги эмитентов ИТ-сектора и сектора сырьевой промышленности», – утверждают эксперты.Первое место в портфелях инвесторов по объему занимают российские акции, чья доля составляет в среднем 45%, на втором – облигации (28%), третье место у ETF – 7,2%. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2020-2021 годов россияне стали больше инвестировать в драгоценные металлы (биржевое золото и серебро) – 0,8%.Среди активных инвесторов лишь 4% имеют статус квалифицированных инвесторов. Больше всего квалифицированных инвесторов проживает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской области.«Наличие такого статуса означает, что у инвестора достаточно знаний и средств, чтобы оценивать ситуацию на фондовом рынке и инвестировать в более рискованные активы. Статус дает доступ к активам на внебиржевом рынке: например, к неполным и целым лотам евробондов, иностранным облигациям, структурным нотам и многим другим инструментам», – объяснили исследователи.