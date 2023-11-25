Жители Ревды могут остаться без главной новогодней ёлки города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Меньше месяца остаётся до запланированного открытия новогоднего городка на площади Победы в Ревде. Но вполне может статься, что никакого открытия не будет, ведь к оформлению главной праздничной территории ещё даже не приступили.Проблема в том, что не нашлось желающих заняться новогодним оформлением центральной площади города, поясняет издание «Ревда-Инфо». На эту работу администрация Ревды выделяла 587 578 333,32 рубля из горбюджета. Но подрядчик так и не был найден.Согласно предложенному госконтракту, исполнитель должен был до 23 декабря установить на площади Победы ёлку и построить вокруг неё зимние аттракционы, украсить всё пространство новогоднего городка гирляндами и затем до 22 января 2024 года обслуживать данный объект. Обслуживание должно включать ежедневный контроль за состоянием всех составляющих городка, устранение неполадок и так далее.На торги, объявленные Управлением городским хозяйством и проводившиеся в форме запроса котировок, не было подано ни одной заявки. Меж тем, определиться с исполнителем городские чиновники планировали 1 декабря.