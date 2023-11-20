Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ради многоэтажек снесут частный сектор у Южного автовокзала
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга утвердила проект застройки возле Южного автовокзала в границах улиц Щорса – 8 Марта – Николая Островского – Московской, где сейчас находится частный сектор.
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте города. Согласно обнародованной документации, общая площадь проектируемой территории составляет 98 гектаров, в том числе зона объектов капитального строительства 21,3 гектара. Общая площадь жилых помещений должны будет составить 525,9 тысячи квадратных метров. Расчетная численность населения – 17530 человек.
Также в утвержденных границах планируется строительство пяти детских садиков на одну тысячу мест и одной школы на две тысячи учеников.
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте города. Согласно обнародованной документации, общая площадь проектируемой территории составляет 98 гектаров, в том числе зона объектов капитального строительства 21,3 гектара. Общая площадь жилых помещений должны будет составить 525,9 тысячи квадратных метров. Расчетная численность населения – 17530 человек.
Также в утвержденных границах планируется строительство пяти детских садиков на одну тысячу мест и одной школы на две тысячи учеников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
20 ноября 2023
20 ноября 2023
На месте парка Берёзовая роща в Екатеринбурге планируют разместить торгово-складской объект
25 ноября 2023
25 ноября 2023