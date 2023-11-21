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Уральский завод передал Свердловской железной дороги четыре новых «Ласточки»

16.13 Вторник, 28 ноября 2023
Фото: пресс-служба «Уральские локомотивы»
Завод «Уральские локомотивы» передал Свердловской железной дороги четыре состава новой «Ласточки» серии ЭС104. Это первая партия из 12 машин, которые должны будут поставить РЖД до конца 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, всего в рамках контракта завод передаст 22 «Ласточки» с отечественным тяговым оборудованием, которое способно обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и торможение с рекуперацией энергии в сеть.

Отмечается, что в новой пятивагонной комплектации поезда 401 посадочное место с просторными багажными стеллажами и сидениями с USB-разъемами для зарядки телефонов. Также в вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха.

В пресс-службе предприятия также рассказали, что в их инженеры уже приступили к разработке двухсистемного электропоезда серии ЭС105, который сможет ездить как на участках с постоянным током, так и с переменным. Кроме этого, они планируют выпускать гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей ЭС105А.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:38 Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
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