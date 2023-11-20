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Свердловские власти пообещали 50 миллионов на строительство собачьего приюта в Асбесте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти обещают направить из бюджета области порядка 50 миллионов рублей на строительство приюта для безнадзорных животных в Асбесте. Предполагается, что там можно будет разметить до 272 собак, которых отловят в ближайших городских округах.
Как сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин, до 2026 года в регионе хотят построить шесть приютов для животных без владельцев, один из которых планируется в Асбесте. Отмечается, что строительные должны будут начаться уже в этом году.
Помимо Асбестовского района, приюты для безнадзорных животных появятся в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах, добавили в региональном ДИПе.
Всего в 2023 году в Свердловской области на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение беспризорных животных было направлено более 100 миллионов рублей.
Как сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин, до 2026 года в регионе хотят построить шесть приютов для животных без владельцев, один из которых планируется в Асбесте. Отмечается, что строительные должны будут начаться уже в этом году.
Помимо Асбестовского района, приюты для безнадзорных животных появятся в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах, добавили в региональном ДИПе.
Всего в 2023 году в Свердловской области на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение беспризорных животных было направлено более 100 миллионов рублей.
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