Возрастное ограничение 18+
Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»
Фото: Андрей Селезнев / Вечерние ведомости
С 29 ноября по 1 декабря 2023 г. в Екатеринбурге в кинотеатре Киномакс, расположенном в ТРЦ «Мегаполис» по адресу ул. 8 Марта, 149, пройдут показы прямого эфира всероссийской онлайн-конференции «Толк — про финансы с толком». Это первый опыт для региона трансляции такой масштабной конференции в кинозалах.
На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры.
В программу входят лектории от главных финансовых экспертов России, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др.
Конференция по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком» за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Как рассказали «Вечерним ведомостям», ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны. В последнее время появляется много инвесторов разных возрастов и при этом далеко не каждый знает, как грамотно собрать свой первый инвест-портфель.
Для участия в мероприятии требуется регистрация. Зарегистрироваться можно по QR коду на афише мероприятия, которая расположена в кинотеатре Киномакс.
Показы пройдут:
29 ноября с 21:00 до 1:00
30 ноября с 21:00 до 1:00
1 декабря с 13:00 до 17:30
На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры.
В программу входят лектории от главных финансовых экспертов России, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др.
Конференция по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком» за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Как рассказали «Вечерним ведомостям», ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны. В последнее время появляется много инвесторов разных возрастов и при этом далеко не каждый знает, как грамотно собрать свой первый инвест-портфель.
Для участия в мероприятии требуется регистрация. Зарегистрироваться можно по QR коду на афише мероприятия, которая расположена в кинотеатре Киномакс.
Показы пройдут:
29 ноября с 21:00 до 1:00
30 ноября с 21:00 до 1:00
1 декабря с 13:00 до 17:30
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
21 ноября 2023
21 ноября 2023