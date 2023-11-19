Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»

Андрей Кольцов © Вечерние ведомости

С 29 ноября по 1 декабря 2023 г. в Екатеринбурге в кинотеатре Киномакс, расположенном в ТРЦ «Мегаполис» по адресу ул. 8 Марта, 149, пройдут показы прямого эфира всероссийской онлайн-конференции «Толк — про финансы с толком». Это первый опыт для региона трансляции такой масштабной конференции в кинозалах.На конференции, организованной Тинькофф, выступят более 30 известных экспертов — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы и известные финансовые блогеры.В программу входят лектории от главных финансовых экспертов России, практикумы с воркшопами, мастер-классы и др.Конференция по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком» за три дня ознакомит участников с азами финансовой грамотности, расскажет об инвестиционных инструментах и способах управления финансами на фондовом рынке. Как рассказали «Вечерним ведомостям», ее главная задача — повысить финансовую культуру у населения страны. В последнее время появляется много инвесторов разных возрастов и при этом далеко не каждый знает, как грамотно собрать свой первый инвест-портфель.Для участия в мероприятии требуется регистрация. Зарегистрироваться можно по QR коду на афише мероприятия, которая расположена в кинотеатре Киномакс.Показы пройдут:29 ноября с 21:00 до 1:0030 ноября с 21:00 до 1:001 декабря с 13:00 до 17:30