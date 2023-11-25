В Свердловской области предложили снизить тариф за ЖКХ для малоимущих





– приводят слова чиновника в URA.RU. «Сейчас доля составляет 22% от семейного бюджета, а можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда нагрузка на малоимущих будет снижаться, они будут платить даже меньше, чем сейчас. Ну, а те, кто может платить, будут оплачивать [услуги ЖКХ]»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил о необходимость снижать долю, которую платят малоимущие уральцы за жилищно-коммунальные услуги, при повышении стоимости тарифов.По его словам, свердловское правительство уже работает над новой концепцией. Также он заявил, что следующее повышение цен на коммунальные услуги стоит ждать не раньше, 1 июля 2024 года.