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В Свердловской области предложили снизить тариф за ЖКХ для малоимущих
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил о необходимость снижать долю, которую платят малоимущие уральцы за жилищно-коммунальные услуги, при повышении стоимости тарифов.
По его словам, свердловское правительство уже работает над новой концепцией. Также он заявил, что следующее повышение цен на коммунальные услуги стоит ждать не раньше, 1 июля 2024 года.
«Сейчас доля составляет 22% от семейного бюджета, а можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда нагрузка на малоимущих будет снижаться, они будут платить даже меньше, чем сейчас. Ну, а те, кто может платить, будут оплачивать [услуги ЖКХ]»,
– приводят слова чиновника в URA.RU.
По его словам, свердловское правительство уже работает над новой концепцией. Также он заявил, что следующее повышение цен на коммунальные услуги стоит ждать не раньше, 1 июля 2024 года.
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