Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Жители столицы Урала стали чаще заказывать шитье одежды у портных. По сравнению с прошлым годом рост составил 24 процента, с а позапрошлым – аж 91.При этом заказывают одежду не только люди, но и коммерческие структуры, рассказали аналитики Авито.Из статистических данных сервиса также интересны следующие показатели: уральцы чаще обращаются за индивидуальным пошивом к частным портным (+122% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+174%), а у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос на 29% за два года.