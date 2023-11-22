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Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных
Фото: Вечерние ведомости
Жители столицы Урала стали чаще заказывать шитье одежды у портных. По сравнению с прошлым годом рост составил 24 процента, с а позапрошлым – аж 91.
При этом заказывают одежду не только люди, но и коммерческие структуры, рассказали аналитики Авито.
Из статистических данных сервиса также интересны следующие показатели: уральцы чаще обращаются за индивидуальным пошивом к частным портным (+122% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+174%), а у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос на 29% за два года.
При этом заказывают одежду не только люди, но и коммерческие структуры, рассказали аналитики Авито.
Из статистических данных сервиса также интересны следующие показатели: уральцы чаще обращаются за индивидуальным пошивом к частным портным (+122% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+174%), а у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос на 29% за два года.
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