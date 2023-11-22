Цены на свет в Свердловской области могут остаться без изменений в 2024 году

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в котором указаны тарифы на электричество в 2024 году, опубликован на сайте РЭК. Согласно документу, цены останутся прежними.При этом в 2022 году тарифы поднимались дважды, что привело к заморозке тарифов до 2024 года. Однако в каком месяца 2024 года повысят действительно цены на свет, неизвестно.Кроме того, проект должен публиковаться за пять дней до заседания РЭК, на котором и будет принято решение о тарифах. То есть на самом заседании цены могут измениться.