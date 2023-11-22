На социально-экономическое развитие Красноуральска обещают выделить 73,5 миллиарда рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют выделить 73,5 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Красноуральска. Соответствующий проект одобрил губернатор, сообщили в департаменте информационной политики региона.Ожидается, что деньги будут выделять из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.Проект развития в себя включает:– строительство и реконструкцию сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистных вооружений,– установку уличного освещения;– благоустройство 8 общественных и 40 дворовых территорий;– капитальные и текущие ремонты дорог;– реконструкция городского стадиона у Дворца спорта «Молодость»;– строительство лыжероллерной трассы с базой проката в парке культуры и отдыха «Третья горка»;– создание инфраструктуры для развития настольного тенниса;– капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры;– строительство начальной школы на 400 мест с теплым переходом к школе № 6;– ремонт зданий и помещений Красноуральской городской больницы, приобретение медицинского оборудования и открытие медицинского центра.