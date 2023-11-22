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На социально-экономическое развитие Красноуральска обещают выделить 73,5 миллиарда рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области планируют выделить 73,5 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Красноуральска. Соответствующий проект одобрил губернатор, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Ожидается, что деньги будут выделять из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Проект развития в себя включает:
– строительство и реконструкцию сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистных вооружений,
– установку уличного освещения;
– благоустройство 8 общественных и 40 дворовых территорий;
– капитальные и текущие ремонты дорог;
– реконструкция городского стадиона у Дворца спорта «Молодость»;
– строительство лыжероллерной трассы с базой проката в парке культуры и отдыха «Третья горка»;
– создание инфраструктуры для развития настольного тенниса;
– капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры;
– строительство начальной школы на 400 мест с теплым переходом к школе № 6;
– ремонт зданий и помещений Красноуральской городской больницы, приобретение медицинского оборудования и открытие медицинского центра.
Ожидается, что деньги будут выделять из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Проект развития в себя включает:
– строительство и реконструкцию сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистных вооружений,
– установку уличного освещения;
– благоустройство 8 общественных и 40 дворовых территорий;
– капитальные и текущие ремонты дорог;
– реконструкция городского стадиона у Дворца спорта «Молодость»;
– строительство лыжероллерной трассы с базой проката в парке культуры и отдыха «Третья горка»;
– создание инфраструктуры для развития настольного тенниса;
– капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры;
– строительство начальной школы на 400 мест с теплым переходом к школе № 6;
– ремонт зданий и помещений Красноуральской городской больницы, приобретение медицинского оборудования и открытие медицинского центра.
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